MELHORAS!

Ana Maria Braga revela desfalque no Mais Você após novo diagnóstico de covid-19

Nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (27), a apresentadora Ana Maria Braga revelou, por meio do X, antigo Twitter, que será desfalque no Mais Você devido à confirmação de covid-19.

"Oi, gente. Hoje de manhã, logo que acordei, decidi repetir o teste de COVID que fiz ontem, pois estava com sintomas de gripe. Infelizmente, o resultado foi positivo desta vez. Vou precisar de alguns dias para descansar e me recuperar. Felizmente, estou com todas as vacinas em dia. Cuidem-se por aí e logo estarei de volta!", disse.