DESPEDIDA

Âncora mais antigo da Globo se aposenta após 35 anos apresentando jornal local

Ayres Rocha já dividiu a bancada do Jornal Nacional com Jéssica Senra

Anna Luiza Santos

Publicado em 11 de novembro de 2024 às 16:31

Ayres Rocha apresentando o JN em 2019 ao lado de Jéssica Senra Crédito: Reprodução

Considerado o apresentador mais antigo de um telejornal local da Rede Globo, o âncora Ayres Rocha (61) se aposentou após 35 anos de trabalho. Trabalhando na emissora desde 1989, Ayres comandava o Jornal do Acre - 2ª Edição desde 1995. Com mais de 6 mil “boa noites” na sua passagem ao vivo no telejornal, a sua despedida foi oficializada na última sexta-feira (8).

Na despedida, o âncora recebeu aplausos e homenagens de colegas de trabalho, como por exemplo de William Bonner. Emocionado, o apresentador agradeceu a confiança dos telespectadores. “Agora vou curtir a vida. Boa noite, Acre”, finalizou de forma bem humorada.

A Rede Amazônica Acre em um comunicado oficial publicou que “nosso professor vai curtir a merecida aposentadoria, mas ciente de que deixou sua marca no jornalismo e no coração de cada acreano”.

Do Acre para o Jornal Nacional

Ayres Rocha fez parte do cotidiano dos acreanos por mais de 3 décadas. A trajetória do apresentador no jornalismo começou por acaso, sem planejamento de seguir na profissão. Em meados de 1989, Ayres trabalhava como bancário pela manhã e resolveu procurar outro emprego para preencher o período da tarde.

A partir de então, ele teve a experiência de ingressar na TV Acre. Na redação de jornalismo, ele passou meses observando como os profissionais desempenham suas funções. Com o tempo, Ayres já dominava a correria da redação, até que um dia, o apresentador do programa de esporte faltou.

Ayres foi escalado para fazer a substituição do colega nesse dia. Apesar do medo, ele encarou a timidez e a partir daí não saiu mais de frente das câmeras. Ele assumiu a bancada do jornal da manhã, depois o da tarde, até chegar no jornal de maior audiência, o então Jornal do Acre.

Na edição comemorativa de 50 anos do Jornal Nacional, em 2019, Ayres representou o Acre e comandou o telejornal de maior audiência do país, dividindo a bancada com Jéssica Senra, apresentadora do Bahia Meio-Dia.