André Marques revela que quase ficou cego por causa de obesidade

Apresentador chegou a pesar 160kg, com glicemia acima de 600 em jejum

Fernanda Varela

Publicado em 4 de novembro de 2024 às 16:08

André Marques Crédito: Reprodução

O apresentador André Marques, de 45 anos, contou os desafios que enfrentou por causa da obesidade. Em entrevista ao podcast Meu Peso, Minha Jornada, apresentado por Evaristo Costa, no YouTube, o artista disse que quase perdeu a visão por conta do peso.

"Às vezes a pessoa mais feliz e divertida do rolê é a que mais precisa de ajuda [...] o bullying me afastava do meu tratamento e por isso que lutei 15 anos [contra a obesidade], até um dia ficar diabético, ter um açúcar em jejum acima de 600 e quase ficar cego. Aí fui fazer a bariátrica", declarou. A glicemia de uma pessoa saudável, quando medida em jejum, é de 60 a 99, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes.

O ex-apresentador da Globo disse ainda que dar início ao tratamento foi a parte mais difícil do processo.

"[Eu] tinha as minhas dificuldades, que é uma junção de sua saúde física com a sua mente, e você não faz nada sozinho, você precisa de ajuda. E eu estava no limite, porque eu podia a qualquer momento infartar, ficar cego, porque estava com o açúcar muito alto".

André Marques pesava 160kg quando fez a cirurgia bariátrica, em 2013. Ele chegou a perder quase 70 kg, voltou a ganhar peso e retomou a rotina de boa alimentação e atividade física. Além disso, ele parou de fumar, pois estava com 'pulmões de fumante avançado', segundo seu médico.