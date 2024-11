FAMOSOS

Andressa Urach debocha vendendo nudes por R$ 20: 'A mamãe é inclusiva e ajuda os que precisam'

Apesar do baixo valor cobrado, ela provou que o resultado final é lucrativo

Andressa Urach surpreendeu os seus seguidores no Instagram nesta quarta-feira (06) ao mostrar os números de seu faturamento com a venda de conteúdo adulto. A modelo, que é embaixadora da plataforma Privacy, revelou que ganha quase R$30 mil por dia. E ela não perdeu a oportunidade de debochar da venda de seus nudes por apenas R$ 20, mas que mesmo assim consegue lucrar bastante.

Urach ainda rebateu as críticas que recebe do público mostrando os fetiches curiosos, como o recentemente realizado por ela ao transar com um cadeirante. "Quanto você ganha por mês? No ano? Oi, fala mais alto que a mamãe não está ouvindo", debochou.