Angra traz heavy metal de volta a Salvador em dezembro

Uma das maiores bandas de heavy metal do Brasil, Angra volta a Salvador, no próximo dia 10 de dezembro. A banda fará a apresentação da nova turnê "Cycles of Pain Tour", na antiga Área Verde do Othon, em Ondina, a partir das 16h.



O show, que também resgata clássicos da carreira de mais de 30 anos, é inspirado no 10º álbum de estúdio da banda, que retrata dores pessoais dos seus membros, e mantém a essência dos músicos de unir o peso do metal a influências da música brasileira e à sofisticação erudita.