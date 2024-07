CINEMA

Animação Arca de Noé, baseada na obra de Vinicius de Moraes, tem trailer divulgado

Baseado na obra infantil de Vinicius de Moraes, estreia no dia 7 de novembro o filme nacional Arca de Noé, com direção de Sérgio Machado e Alois Di Leo. A animação teve o trailer divulgado nesta quarta-feira (14) e conta com os dubladores Rodrigo Santoro, Lázaro Ramos, Marcelo Adnet e Alice Braga.