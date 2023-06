Anitta é flagrada aos beijos com ator de '365 Dias'

Após apresentação na final Champions League no início de junho, Anitta anunciou que iria tirar alguns dias de descanso antes de voltar ao trabalho. A artista, que anunciou o novo single Funk Rave, com lançamento previsto para o dia 22, está na Europa na companhia de Juliette e Marina Sena. As famosas já estiveram na Croácia e Grécia.



No Instagram a artista compartilhou também que estava na companhia de Simone Susinna, conhecido por seu trabalho na franquia 365 Dias. Nos cliques, o ator italiano aparece sorridente ao lado das brasileiras. Anteriormente, Anitta e Susinna também estiveram juntos na final do jogo da Liga dos Campeões.