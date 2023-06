Anitta foge de pergunta sobre suposto relacionamento com ator de '365 Dias'

Anitta foi convidada do programa americano El Gordo y la flaca para promover sua nova música, Fake Rave. Na conversa, os apresentadores questionaram a brasileira sobre um suposto romance com Simone Susinna, da franquia 365 Dias, na Netflix. Eles foram flagrados aos beijos durante viagem de férias da cantora na Europa.



No telão da atração estava passando algumas fotos de Anitta acompanhada do ator. Em alguns momentos eles estavam de mãos dadas e em momentos de carinho.