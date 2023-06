Anitta lamenta fim das férias após dias de luxo na Grécia e Croácia: 'Não nasci herdeira'

A cantora Anitta, de 30 anos, passou dias de puro luxo na Croácia e na Grécia. No entanto, nesta quarta-feira (21), a cantora teve de encerrar a temporada de férias para voltar ao trabalho. Nas redes sociais, a famosa que acumula mais de 60 milhões de seguidores brincou que acordou milionária, mas que não pode jogar para cima o trabalho, já que não nasceu em berço de ouro. "Mais um dia que acordei e descobri que não sou herdeira, que tenho que trabalhar. E estou indo embora. Queria voltar para as férias? Queria. Mas preciso trabalhar, tenho uma música para lançar, tenho que trabalhar, né, gente, para encher o cofrinho. Vai pras férias, esvaziar, tem que encher de volta. Não nasci herdeira, é puxado para quem não nasceu. A gente mesmo que tem que trabalhar para fazer nosso dinheiro, é babado", disse a poderosa.

Ainda na conversa com os seguidores pelos stories do Instagram, Anitta brincou que precisa trabalhar bastante para não voltar a ter tão pouco, relembrando da época que era classe C e morava no bairro de Honório Gurgel, subúrbio do Rio de Janeiro.

"Uns com tanto, outros com tão pouco. Eu não tenho tão pouco mais, porém, nasci com tão pouco, e para não ter mais tão pouco, tenho que trabalhar para cara***. E a realidade é que todos nós que nascemos com tão pouco, nosso sonho é que tivéssemos nascido com muito, aí não estaríamos acordando cedo e indo fazer as coisas, e só o que dá na telha”, finalizou.