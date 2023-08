Anitta revela suspeita de câncer durante internamento: 'Achei que ia morrer'

A cantora Anitta, de 30 anos, revelou que passou por diversas dificuldades na saúde em 2022, e uma notícia que a deixou pronta para deixar seus bens aos familiares.



Segundo a artista, em conversa ao jornal O Globo, ela contou que os médicos estavam suspeitando de um possível câncer, turmo no pulmão, bexiga comprometida, além de fazer diálise.



"Já estava escrevendo o testamento e decidindo o que fazer com as músicas. Fiquei cinco meses sem trabalhar, toda vez que tentava voltar, passava mal, precisava de oxigênio. Já estava escrevendo o testamento e decidindo o que fazer com as músicas. Fiquei cinco meses sem trabalhar, toda vez que tentava voltar, passava mal, precisava de oxigênio. Isso tudo aconteceu no ano em que fiz 30. Foi o meu retorno de Saturno", disse a famosa.