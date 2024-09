RETORNA EM 2025

Antes do fechamento do Teatro Vila Velha para reforma, Rodrigo Lelis celebra 10 anos de carreira com monólogo

Com apenas duas apresentações “Sr. Oculto” é o primeiro monólogo do ator

Da Redação

Publicado em 26 de setembro de 2024 às 10:08

“Sr.Oculto” Crédito: Caio Lirio

O ator Rodrigo Lelis celebra 10 anos de carreira com monólogo intitulado “Sr. Oculto”. Com encenação de Marcio Meirelles e texto de Mônica Santana, o espetáculo faz duas únicas apresentações nos dias 04 e 05 de outubro às 19h, no palco principal do Vila Velha. Os ingressos já estão disponíveis no Sympla: https://bileto.sympla.com.br/event/98178

Esta é a última oportunidade de visitar o Teatro Vila Velha este ano. “Sr. Oculto” encerra as atividades do espaço que entrará em reforma, com previsão de reabertura somente no segundo semestre de 2025.

“Sr.Oculto” é uma tradução cênica da novela “O Estranho Caso de Dr. Jekyll e Sr. Hyde” (do autor britânico Robert Louis Stevenson), popularmente conhecida como “O Médico e o Monstro”. Nesta versão brasileira e contemporânea será relida a história do médico que se isola da sociedade cada vez mais, na medida em que sua criação monstruosa ganha mais visibilidade. O espetáculo traz à tona temas como a dualidade da natureza humana, o conflito entre o bem e o mal, as complexidades da identidade, da ética e da moralidade, questões que já habitavam a sociedade no século XIX (1886) quando a obra foi escrita, mas que permanecem relevantes.

“Este é um espetáculo político, e, portanto, não poderia ser apresentado em outro lugar se não o Vila Velha, que ao longo de seus 60 anos sempre colocou em cena as questões sociais do Brasil e do mundo. Para além de ter um lugar afetivo na minha história, o Vila também ocupa um lugar de formação e visão de mundo. Não fosse pelo Vila, eu não seria este ator, eu não seria este Rodrigo, e esse espetáculo sequer existiria”, revela Lelis.

Indicado em 2019 ao Prêmio Braskem de Teatro como revelação, Rodrigo interpreta a dupla personalidade do personagem principal: Dr. Jekyll e Sr. Hyde, um desafio para o ator que se reencontra com o teatro após dois anos atuando diante das câmeras em grandes produções, dentre elas sua aclamada performance como Caetano Veloso na cinebiografia “Meu Nome É Gal”, gravado em 2022, e no ano seguinte como Padre Bida, um dos personagens do núcleo central de “Guerreiros do Sol”, série da Globoplay e TV Globo com estreia anunciada para 2025.

“Nada melhor que voltar para onde e como tudo começou para celebrar essa década. As experiências na TV e no cinema me deram ainda mais ferramentas para o processo criativo teatral. No entanto, para além do formato e do lugar, me conecto com essa história tematicamente, porque ela discute temas que também me provocaram nos últimos anos, como é o caso da masculinidade e do lugar que ela ocupa na sociedade”, complementa o protagonista.

A relação entre homem e monstruosidade é um assunto que Marcio Meirelles já pesquisa ao longo das últimas décadas. Marcio revela que “Sr.Oculto” é na verdade a finalização de uma trilogia de espetáculos que começou em 2012 com “Drácula”, e teve seguimento em 2014 com “Frankenstein”.