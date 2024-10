LUTO

Antonio Cicero era um intelectual na música popular

É de Antonio Cicero também a letra de Fullgás, cuja riqueza já começa no trocadilho do título, uma brincadeira entre a palavra “fugaz”, da língua portuguesa, com o inglês, que significa algo como “cheio de gás”. Marina já revelou a importância da canção, que foi decisiva para sua ascensão como artista: “É uma coisa honesta, tem uma coisa ousada. Foi com essa música que meu trabalho autoral levantou voo, tenho um carinho enorme por essa música”.