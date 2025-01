MÚSICA

Ao lado de Ivete, Liniker participa pela primeira vez do ensaio da Timbalada no Candyall

“Te amo, Timbalada”, declarou Liniker, que também dançou com Lore Improta no palco

A cantora Liniker tem aproveitado seus dias na Bahia. Ela, que já foi vista pelas ruas de Salvador e até no Recôncavo Baiano, participou do ensaio de verão da Timbalada neste domingo (5), em Salvador. Esta foi sua primeira vez na festa realizada no Candyall Ghetto Square.

“Te amo, Timbalada”, declarou Liniker, que também dançou com Lore Improta no palco. Este foi o primeiro ensaio de 2025 do grupo baiano, que volta a se apresentar no mesmo local no dia 19 de janeiro, quando grava DVD.