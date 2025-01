VERÃO EM SALVADOR

Ivete Sangalo faz participação especial em ensaio da Timbalada e leva público ao delírio

Vestida com branco, Ivete chegou acompanhada pelo filho e marido, Marcelo e Daniel Cady, além de outros familiares

A alta estação mal começou e Ivete Sangalo tem entregado tudo. Após gravar um EP no Farol da Barra e cantar de surpresa em um bar na Praia do Forte, no Litoral Norte da Bahia, a cantora fez mais uma aparição especial: ela participou do ensaio da Timbalada, neste domingo (5), no Candyall Ghetto Square – espaço multicultural criado em 1996 por Carlinhos Brown e que abriga os tradicionais shows de verão do grupo.