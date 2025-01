ESTÁ CHEGANDO!

Ao vivo! Acompanhe o anúncio dos indicados para o Oscar 2025

Expectativa é grande por indicações para "Ainda Estou Aqui" e Fernanda Torres

Carol Neves

Publicado em 23 de janeiro de 2025 às 09:39

Oscar 2024 Crédito: The Academy Awards

Os indicados ao Oscar 2025 serão revelados nesta quinta-feira (23), a partir das 10h30 (horário de Brasília). A cerimônia será transmitida ao vivo no canal oficial da Academia de Hollywood no YouTube, com a presença de Rachel Sennott e Bowen Yang. As plataformas TNT (YouTube) e Max (TikTok) também farão a cobertura do evento.>

ACOMPANHE AO VIVO>

O Brasil aposta fortemente em "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles, que está pré-selecionado na categoria de Melhor Filme Internacional. Além disso, Fernanda Torres surge como uma das principais candidatas à indicação de Melhor Atriz, após vencer recentemente o Globo de Ouro 2025 na categoria de Melhor Atriz em Drama, por sua interpretação de Eunice Paiva.>

O filme é baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, lançado em 2015, e narra a história de Eunice Paiva, mãe do autor. Interpretada por Fernanda Torres, ela enfrenta as dificuldades do regime militar após a prisão e o desaparecimento de seu marido, o deputado cassado Rubens Paiva, interpretado por Selton Mello, no início dos anos 1970.>