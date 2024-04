MUSA

Aos 69 anos, Rita Cadillac anuncia retorno ao pornô e gravação com parceiro de Urach

Ex-chacrete já atuou no mercado entre 2004 e 2008

Rita Cadillac voltará a gravar vídeos pornográficos. Aos 69 anos, a eterna chacrete anunciou nesta quarta-feira (25) o retorno ao gênero. Além disso: ela prepara uma parceria com o ator pornô Jeferson Reis.

Mais conhecido como Jefão, ele ganhou notoriedade ao protagonizar vídeos de sexo explícito com Andressa Urach.

Nos stories de seu Instagram, Rita divulgou uma prévia do conteúdo que será disponibilizado no perfil de Rita no Privacy.