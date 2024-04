FIM DA DESAVENÇA

Após acusação de assédio no BBB 24, Juninho revela que Anny pediu desculpas

Acusação aconteceu por parte de Alane do reality show

No bate-papo com o podcast O Brasil Que Deu Certo, ele disse que Anny chegou para conversar sobre o assunto, quando Alane alegou que se sentiu assediada pelo motoboy.

"Eu quero até colocar aqui em primeira mão que a Deniziane me pediu desculpa por ter ficado do lado da Alane naquele momento em que ela chegou e te mandou uma mensagem. Ela falou pessoalmente", afirmou ele, nesta segunda-feira (30).

Juninho disse que Anny chegou a confessar que tomou partido de uma situação que não cabia a ela, achando que era o certo a fazer. No entanto, após ver poucas informações dentro da casa, e observando a situção após a eliminação, ela pediu desculpas.

"Então, ela me pediu desculpas e foram aceitas. Eu acho que o mínimo que a gente tem que ter é bom senso. Todo mundo tem o direito de errar, mas reconhecer o erro também é saudável, né? É uma forma de crescer com isso, né?", completou Juninho.

🚨EITA! Juninho revelou em entrevista que Deniziane pediu desculpas para ele por ter ficado do lado da Alane na situação que rolou no BBB 24. pic.twitter.com/icgSk4cwW3

Alane conversava com Beatriz no BBB 24, contando que o comportamento de Juninho na casa era de assediador, já que um flerte acabou resultando em uma briga acalorada. A quase finalista do programa chegou a insinuar que o motoboy teria assediado ela em diversos momentos.