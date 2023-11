Após aparecer com blusa comprida, Ana Hickmann surge com hematomas no braço

Ana Hickmann aparece com hematomas. Crédito: Record TV

A apresentadora Ana Hickmann, de 42 anos, apareceu no programa Hoje em Dia, da Record TV, sem a tipoia no braço novamente. Ela, que foi agredida pelo marido, Alexandre Correa, surgiu com uma mancha no braço esquerdo, o mesmo da agressão.



Vítima de violência doméstica, a apresentadora foi flagrada pelos telespectadores com o roxo na região do cotovelo. Ela só tinha aparecido na televisão com blusa de mangas longas, para evitar mostrar a situação.

No programa desta quinta-feira (16), Ana mostrava manobras radicais com motociclistas, quando se moveu e o hematoma na parte interna do braço esquerdo apareceu visível para o público.

Nesta quarta-feira (15), Ana surgiu nos stories do Instagram e gravou um vídeo para falar sobre as mensagens de carinho que recebeu do público nas redes sociais.