'Eu vou lutar pelo meu filho', diz Ana Hickmann ao aparecer nas redes sociais

Ana Hickmann aparece nos stories. Crédito: Redes sociais

A apresentadora Ana Hickmann apareceu nas redes sociais para agradecer os seguidores pelo carinho e atenção após o episódio da agressão, que ocorreu no sábado (11), em casa.



A famosa, que acionou a polícia para se proteger do agressor, o marido Alexandre Correa, comentou nos stories do Instagram nesta quarta-feira (15), que vai fazer de tudo para proteger o primogênito, Alexandre, de 10 anos.

Ana revelou que muitas notícias que estão circulando na mídia não são verdades, por isso vai preservar o menor das informações que correm de forma errônea nas redes.

"Pela primeira vez estou olhando as redes sociais porque eu me afastei e não consegui olhar as notícias, porque tinha muita verdade, mas muitas inverdades que estavam me machucando", disse.

Ainda na conversa com os milhares de seguidores na rede social, a apresentadora da Record TV disse que sempre foi uma pessoa feliz e não vai ser agora que vai deixar de ser assim devido ao caso que circulou no Brasil inteiro.

"Tem coisas que acontecem na nossa vida que fazem a gente ficar mais forte. Sou mulher, sou mãe e isso para mim nunca vai mudar. Vou lutar pelo meu filho, pela minha vida, pelos meus negócios e por quem me ama de verdade", finalizou.

? Ana Hickmann apareceu pela primeira vez nos stories visivelmente magoada. Dizendo que vai lugar pelo filho e pelos negócios.



Tomara que um dia ela supere esse trauma! ? pic.twitter.com/NzjL73v3X6 — Henrique Brinco (@brinco) November 15, 2023