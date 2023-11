Divórcio de Ana Hickmann já estava adiantado, afirma site

Alexandre Correa e Ana Hickmann. Crédito: YouTube

A apresentadora Ana Hickmann já estava pensando em se separar do marido, Alexandre Correa. Conforme a Folha de S. Paulo, a loira teria comentado com colegas da Record na manhã de segunda-feira (13), destacando que o divórcio seria iniciado nos próximos dias.



Ana teria frisado que o fim do relacionamento iria ocorrer de forma discreta, já que o filho, Alexandre, tem apenas 10 anos, e pretende preservar a vida pessoal e a vida da criança.



A reportagem também destacou que Hickmann apareceu no programa 'Hoje em Dia' sem a aliança de casamento, mas nas redes sociais, a apresentadora já estava surgindo nos últimos meses sem o anel.

Agressão e denúncia

Segundo o g1, que teve acesso ao boletim de ocorrência, Ana estava com o marido na mansão do casal e, por volta das 15h30, a polícia foi acionada. A briga entre os dois foi testemunhada pelos funcionários do imóvel, além do filho, Alexandre, de 10 anos.

Na situação, o marido da apresentadora teria pressionado ela contra a parede, ameaçando dar cabeçadas. A agressividade começou depois de Alexandre repreender a esposa durante uma conversa entre Ana e o filho.

Os dois começaram a discutir, e o tom de voz foi aumentado, causando um susto no filho. A criança saiu correndo do ambiente da briga, e Alexandre passou a ameaçar a esposa.

Ligação para a polícia

Após ser pressionada na parede, a apresentadora conseguiu sair, correu até a cozinha, pegou o celular, fechou a porta, e acabou tendo o braço esquerdo ferido.

Após perceber que estava em segurança, depois de ter trancado o marido do lado de fora, Ana conseguiu ligar para a polícia. No entanto, Alexandre saiu do local antes da chegada da viatura, optando por não ficar na mansão.

A polícia escoltou a apresentadora até um hospital da cidade para fazer os exames, e teve o braço imobilizado com uma tipoia, sendo diagnosticada com uma contusão no cotovelo. Em seguida, Ana foi para a delegacia fazer a denúncia, também escoltada pelos agentes.

Na unidade policial, a funcionária da Record optou por não requerer denunciá-lo pela lei Maria da Penha. A modelo chegou a emitir um comunicado para explicar a situação.