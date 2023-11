Marido de Ana Hickmann diz que não tem medo de sair às ruas após agressão: “Não consigo parar de chorar”

Alexandre Correa e Ana Hickmann. Crédito: Redes sociais

O empresário Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, disse em entrevista a Leo Dias que não para de chorar desde que foi exposto pela imprensa por ter ter agredido a apresentadora na frente do filho do casal.



Ana registrou boletim de ocorrência contra o marido por lesão corporal e violência doméstica no sábado (11). O empresário negou a agressão inicialmente, mas, depois que o boletim de ocorrência foi divulgado pela imprensa, voltou atrás e admitiu o crime.

“Não consigo falar agora, não paro de chorar. Essa última nota sua me dizimou de vez. Minha vida ficou estreita e triste”, disse Correa em mensagem enviada a Leo Dias.

Já em entrevista ao Fofocalizando, do SBT, Correa lembrou um câncer que teve. "Não tenho medo, só tristeza". No trecho divulgado pela emissora, ele diz estar "dilacerado". Ao ser questionado se tem medo de sair na rua, Alexandre responde: "Medo? Quando você tem um câncer e quase morre, você perde o sentimento do medo".

"Medo eu não tenho de nada na vida, nem da morte. O que eu tenho é tristeza das abordagens que a gente sofre", diz o empresário.

Alexandre destaca que não tem medo, pois teve um câncer. Disse que tem tristeza das abordagens.#FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/EWaQ2osDQS — Gabriel Menezes (@briel_menezes) November 15, 2023

Ana apareceu nas redes sociais para agradecer os seguidores pelo carinho e atenção após o episódio da agressão. Ela comentou nos stories do Instagram nesta quarta-feira (15), que vai fazer de tudo para proteger o filho, Alexandre, de 10 anos.

"Pela primeira vez estou olhando as redes sociais porque eu me afastei e não consegui olhar as notícias, porque tinha muita verdade, mas muitas inverdades que estavam me machucando", disse.