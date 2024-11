TRETA

Após brigar com colegas de trabalho, Cariúcha não aparece no SBT

Discutindo com Léo Dias e fazendo críticas a Gabriel Cartolano, a apresentadora vive um momento conturbado na emissora

Anna Luiza Santos

Publicado em 8 de novembro de 2024 às 18:32

Cariúcha Crédito: Reprodução

A apresentadora Cariúcha, do Fofocalizando, esteve ausente no programa nesta sexta-feira (08). Os rumores de que a ex-Fazendeira teria sido afastada do SBT viralizaram nas redes sociais, principalmente após a apresentadora ter se envolvido em discussões com Léo Dias e Gabriel Cartolano, seus colegas na emissora.

A artista tem passado por momentos conturbados no trabalho desde a sua participação com Léo Dias no PodCats nesta semana, onde fez comentários maldosos sobre a vida íntima do outro colega Gabriel Cartolano.

“O Cartolano é um caso sério, é meio estranho. Eu não sei o que ele quer da vida, namora uma menina há um ano, nunca posta foto dela. Sabe o que estou achando do Cartolano? Que ele está com essa garota até achar coisa melhor”, declarou.

A apresentadora ainda continuou com as críticas. “Ele tem a foto da ex-mulher dele no feed. Como é que eu vou namorar o cara um ano e ele tem foto da ex do feed? Ahhh… Todo mundo quer ser valorizado”, afirmou, logo em seguida dizendo que “ninguém aguenta” o colega do trabalho.

No mesmo podcast, a apresentadora e Léo Dias protagonizaram uma discussão. Léo relembrou um episódio no programa, onde Cariúcha teria, segundo ele, se vitimizado em uma situação apenas para viralizar nas redes sociais.

"Ela está querendo botar assim 'vocês brancos só se preocupam com ricos famosos, eu, que sou preta, me preocupo com os trabalhadores' [...] Ela queria botar assim 'vocês são os vilões e eu sou boazinha'. Ela pega os cortes bons para ela e encaminha para todas as páginas de fofoca", disparou.



Para se defender, a cantora afirmou que nunca fez nada para ganhar audiência e começou a chorar. Foi quando Léo perdeu a paciência e ameaçou deixar o programa. "Eu vou embora, hein?", disse ele. "Não gosto de ser acusada de uma coisa que eu não fiz", se defendeu Cariúcha. "Vai chorar agora?", soltou o jornalista, se levantando para sair do estúdio.