Após deixar show para ir ao hospital, Anahí tem diagnóstico de infecção renal

Anahí foi amparada pelos colegas de banda durante Salváme. Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Anahí revelou, na madrugada deste sábado (18), que está com um quadro de infecção renal grave. Na noite da última sexta-feira (17), a popstar mexicana teve que deixar o show da banda RBD antes do fim para ir ao hospital.



“Queridos amigos, pela primeira vez na minha vida tive que abandonar um concerto devido a um problema de saúde. Meu coração está em pedaços porque é realmente o que eu menos desejaria. Passei vários dias com dores insuportáveis nas costelas, costas e cabeça. Febre muito alta e calafrios. De acordo com os exames de sangue e ultrassom que foram realizados em mim, estou com uma infecção renal grave, muita inflamação e dor”, escreveu, nos stories.

Anahí publicou nos stories que está com infecção renal grave. Crédito: Reprodução

O RBD ainda tem mais dois shows em São Paulo, neste sábado e neste domingo (19). “Estou nas mãos dos médicos e neste momento pensando no mais importante, que é a saúde. Obrigado pelo carinho, Brasil, e peço desculpas por ter que sair faltando quatro músicas para finalizar o show”, continuou.

Piora no estado de saúde

Desde a última quinta-feira (16), Anahí contou que vinha sofrendo com dores no corpo, febre e calafrios. Na sexta-feira, ela deixou o show, que tem cerca de duas horas e meia de duração pouco mais de 30 minutos antes do fim para ir ao hospital.

Enquanto estava no palco, fãs notavam que a cantora estava com dificuldades até para andar. Seu solo no concerto, a canção Salváme, que costuma ser uma das últimas da setlist, foi antecipado para o início do show. A canção foi cantada principalmente pela plateia. Os demais integrantes do RBD, que costumam sair do palco neste momento, abraçaram a colega durante a música.

“Estou com meus quatro irmãos e não tem sido dias fáceis. Estou com muita dor e me sentindo muito mal por não conseguir dar o que vocês merecem. Não queria perder essa noite e estar aqui com vocês é o mais importante porque vocês esperaram muitos anos. Tenho que ir ao hospital para que me digam o que está acontecendo comigo, mas não quero ir agora. Quero ficar aqui, quero ficar com vocês”, disse, ainda no começo da apresentação.