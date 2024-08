AMOR PELOS ANIMAIS

Após polêmica com animais maltratados em Cabo Verde, Ivete Sangalo faz show emocionada

Ivete Sangalo se emocionou ao falar da polêmica envolvendo maus-tratos de animais durante a organização do show dela em Cabo Verde, na África. A cantora baiana decidiu manter o show após fãs as denúncias feitas por fãs do Brasil e também do país africano contra os promotores da festa.