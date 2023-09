Após show matador no The Town, Dave Grohl encontra ídolos do Sepultura

Líder do Foo Fighters conversou com Andreas Kisser e Paulo Xisto no último sábado (9). Crédito: reprodução Instagram

Dave Grohl já deixou claro em algumas oportunidades que é fã da lendária banda brasileira Sepultura, uma das mais famosas do mundo do metal.



No último sábado (9), quando o Foo Fighters foi headliner do The Town, o frontman teve a chance de encontrar nos bastidores do festival alguns de seus ídolos do Sepultura: o guitarrista Andreas Kisser e o baixista Paulo Xisto.



Através de sua conta do Instagram, Kisser compartilhou algumas imagens do festival e do encontro com Grohl festival, e fez um agradecimento ao artista norte-americano:

"Primeira edição incrível do festival The Town, grandes bandas e grandes shows! Parabéns, Zé Ricardo [vice-presidente artístico do The Town]. Obrigado, Dave."

Quem também compartilhou mais algumas imagens deste momento incrível entre lendas da música foi o empresário do Sepultura, Tom Gil, que disse na legenda:

"Esse primeiro The Town entrou pra história. Depois de ter visto vários shows incríveis nos últimos dias e reencontrado vários amigos queridos, ontem fechamos com chave de ouro encontrando o Dave para uma resenha depois de receber umas 5 mil vezes aquele vídeo legal que ele fala do Sepultura.

O vídeo citado por Gil é o que mostra o líder do Foo Fighters falando sobre a banda brasileira no programa The Late Late Show, em 2015. Além de apontar o Sepultura como “uma das minhas bandas favoritas de todos tempos”, Grohl ainda descreveu o disco Roots (1996) como “revolucionário”. Veja o vídeo abaixo:

Admiração de Dave Grohl pelo Sepultura

Em 2017, Dave Grohl compartilhou alguns detalhes sobre como o álbum Roots, do Sepultura com participação fundamental de Carlinhos Brown, serviu de referência para os discos do Foo Fighters por cerca de 10 anos:

"Em determinado momento, meu melhor amigo Jimmy descobriu o Sepultura — ‘Arise’ foi o primeiro álbum que ele comprou. Eu amava essa banda. A primeira vez que eles tocaram em Seattle, eles eram ferozes. Não era aquela estética genérica do heavy metal; eles tinham dreadlocks por toda parte e as guitarras tinham afinações diferentes pra caramba. Krist Novoselic [baixista do Nirvana] começou a gostar deles também, e naquela hora nós curtíamos a ideia de ter eles abrindo pro Nirvana. Nunca deu certo. E então o ‘Roots’ foi lançado, produzido pelo Ross Robinson e mixado pelo Andy Wallace: sonoramente, o álbum mais poderoso que eu já ouvi. Fazia todo o resto soar fraco. Aquele disco virou referência para cada álbum que o Foo Fighters fez por 10 anos. ‘Isso soa muito bem, mas vamos ver como soa em comparação ao álbum do Sepultura’. Nós nunca sequer chegamos perto de fazer igual. Mas nos dava uma perspectiva — era pesado."