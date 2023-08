Após terminar com Sapato, Amanda Meirelles vira 'conversante' de campeão do Masterchef

A fila já andou para Amanda Meirelles. Após terminar com Cara de Sapato, a campeã do BBB 23 está conhecendo melhor Vitor Bourguignon, campeão do “Masterchef - Revanche”, em 2019.



Segundo o jornal Extra, Vitor sempre teve interesse em Amanda. “Quando ela venceu o programa, ele mandou algumas mensagens para ela via direct, se falaram, mas ela estava tão apaixonada pelo Sapato que nem deu bola. Por enquanto são conversantes”, conta um amigo.