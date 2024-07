MUDANÇA

Apresentadora do Fantástico é substituída às pressas neste domingo (7); entenda

A jornalista Poliana Abritta, apresentadora do Fantástico, da Rede Globo, vai desfalcar a edição deste domingo (7) do programa. Ela precisou ser substituída às pressas após a morte do sogro, pai do também jornalista Chico Walcacer. Ana Paula Araújo vai conduzir o programa.

As informações são do portal Splash, do UOL. No sábado (7), Ana Paula Araújo publicou uma foto no Instagram em que aparece no estúdio do programa. "Juntos nesse fim de semana. Espero todo mundo amanhã no @showdavida", disse a jornalista.