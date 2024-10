OPORTUNIDADES

Apresentadora do SBT enrola dívida de R$ 8 mil para pagar no feirão do Serasa

Criúcha é contratada do programa Fofocalizando

Da Redação

Publicado em 4 de outubro de 2024 às 09:59

Fofocalizando Crédito: sbt

A influenciadora Cariúcha ainda não conseguiu colocar as dívidas em dia, mesmo após ter sido contratada pelo SBT em abril deste ano. No Fofocalizando desta quinta-feira (3), a apresentadora surpreendeu a todos ao falar o valor que está devendo.

A conversa aconteceu Leo Dias comentar sobre a dívida da cantora Lexa com o ex-marido, MC Guimê e a mansão que o cantor comprou, mas não conseguiu pagar. O jornalista disse que Cariúcha estaria esperando pela chegada de dezembro para conseguir fazer o balanço do saldão.

"Todo final de ano, o SPC [Serviço de Proteção ao Crédito] e o Serasa fazem um liquidão. Minha dívida tá em R$ 8 mil, em dezembro fica metade do preço, dão um descontão pra gente conseguir pagar", disse Cariúcha.