SÃO JOÃO

Arraiá do Bier terá shows, quadrilha e brincadeiras típicas no Trapiche Barnabé

Evento será no dia 8 de junho

Da Redação

Publicado em 28 de maio de 2024 às 13:52

Arraiá do Bier Crédito: Divulgação

O Arraiá do Bier, que será realizado dia 8 de junho, a partir das 15 horas, no Trapiche Barnabé, vai reunir a galera baiana que estava com saudade do São João.

As atrações são Flor Serena, Trio Imbassaê e Forró Trindade vão agitar o Trapiche. Os ingressos do segundo lote estão à venda no Sympla.

Do ritmo animado do forró pé de serra aos clássicos do baião, xote e quadrilha, os artistas prometem acender aquela faísca no coração de quem ama o São João e colocar o público para dançar coladinho e girar no salão a noite toda.

Além dos shows musicais, a festa ainda vai contar com barracas de comidas típicas e brincadeiras tradicionais, como tiro ao alvo e touro mecânico.