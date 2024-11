FAMOSOS

Confira as opiniões das celebridades brasileiras sobre a vitória de Donald Trump

Com posicionamentos contra e a favor, os artistas brasileiros se pronunciaram após o resultado das eleições americanas

Gil do Vigor

O economista e ex-BBB tem vivido entre o Brasil e os Estados Unidos, onde cursa o seu PhD. No Instagram, Gil confessou que já foi barrado na imigração ao chegar no aeroporto algumas vezes e, por conta disso, a vitória de Trump é preocupante.

Jojo Todynho

"A eleição mostrou que o povo americano quer alguém que passe segurança à sociedade em geral. [Não quer] a influência para pautas não agregadas para a sociedade, como o fomento das agendas woke, que nada acrescentaram”, falou Jojo no seu perfil no Instagram.

Juliette

A cantora e ex-BBB Juliette se juntou ao amigo Gil do Vigor e demonstrou preocupação com o resultado da votação norte-americana. No seu perfil no X, Juliette escreveu hoje pela manhã: "Tenho muito medo do futuro das nossas democracias”.