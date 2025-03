SERIGUELA DE LATA

Assim como em 2024, Kanário faz feio de novo no Carnaval e leva mais um 'Seriguela de Lata' do CORREIO

Troféu simbólico vai para os piores momentos da festa. Cantor abandonou apresentação e deixou foliões esperando na avenida

Roberto Midlej

Publicado em 5 de março de 2025 às 05:00

O CORREIO criou no ano passado o simbólico troféu Seriguela de Lata, entregue simbolicamente aos piores do Carnaval. Pode ser uma treta inesquecível, um mico engraçado ou aquele momento “vergonha alheia” que ninguém gostaria de passar. >

Igor Kqanário Crédito: reprodução

Em 2024, houve momentos como a bronca que Carla Perez deu no motorista de seu trio elétrico. E teve também um monte de música que prometia ser o hit do Carnaval, mas foi uma grande flopada.>

E teve gente que gostou tanto do prêmio, que agora resolveu repetir a dose. É o caso de Igor Kannário, que em 2024 se destacou pelo vocabulário baixo nível e leva mais um Seriguela nesta edição: agora, ele resolveu abandonar o trio no Campo Grande e deixou os fãs sozinhos. E teve a grande treta do Carnaval, entre Tony Salles e Daniela Mercury.>

Daniela x Tony A apresentação de Daniela Mercury ia muito bem na madrugada de terça-feira, mas a estrela do axé se estressou quando viu o trio de Tony Salles se aproximar do seu carro e os sons dos dois artistas começaram a se misturar. Em seguida, a torta de climão se instalou e Daniela resolveu dar uma bronca em Tony. “Tony colou aqui, né. Aí, ficam dois trios tocando. É uma loucura isso! (...) Respeite, que eu não sou moleque, rapaz”. Mais tarde, Tony revidou: “Nós estamos um pouco corridos hoje, eu peço mil desculpas a vocês. Atrasou muito a saída lá e vocês precisam dessa explicação. O trio precisa andar, o trio foi feito pra andar. A gente precisa ser respeitado”. O problema é que Tony havia chegado atrasado para a sua saída e a organização decidiu passar Daniela na frente dele, o que parecia bem justo, né? Ou ela deveria ficar lá esperando por ele?! Só que, para compensar seu próprio atraso, o cantor resolveu pisar no acelerador. Ontem à tarde, de cabeça mais fria, ele, no trio, pediu desculpas: “Eu gostaria de dizer: Daniela Mercury, meu amor, eu tenho um carinho muito grande por você que eu já expressei diversas vezes na minha rede social, mas eu vou falar hoje, ao vivo, aqui para todos verem. Me perdoe pelo que aconteceu ontem”. No fim do desfile desta terça-feira, o trio de Daniela apresentou uma falha, próximo ao Mosteiro de São Bento. O ‘cavalinho’, caminhão que puxa o trio elétrico na parte da frente, precisou ser trocado por um problema de embreagem.>

Kanário x PM Igor Kannário fazia sua apresentação na noite de segunda-feira e, depois de reclamar da atuação da Polícia Militar, resolveu parar de cantar de vez. Resultado: o público dele ficou a ver navios. O artista reclamou da forma que os PMs estavam tratando os foliões e criticou o uso de spray de pimenta durante a folia. Segundo Kannário, o efeito do gás chegou a atingir crianças que estavam na pipoca e os músicos em cima do trio. "Façam o trabalho com consciência e responsabilidade. Há famílias que estão aí embaixo. Se ver alguém badernando... precisa de spray de pimenta? Prende. O uso é prejudicial. Estou rouco aqui já", reclamou. O discurso durou cerca de dez minutos e, ao final, o cantor desistiu e finalizou o show. Ele ainda pediu uma reunião com o Comandante-Geral da PM-BA, Coronel Coutinho, para resolver as divergências. "[Minha] pipoca precisa ser respeitada como a de Bell, Saulo. Não sou ladrão, não sou traficante, não devo nada e preciso de vocês [policiais] aqui para proteger as mulheres, os trabalhadores", solicitou. Kannário, você tem todo o direito de reclamar da atuação da PM. Mas abandonar seus fãs no meio do caminho?! Aí, não, né, irmão?>

Katê Crédito: reprodução

Katê Esta viralizou no início do Carnaval e deu o que falar no Instagram do CORREIO. A cantora Katê, ex-vocalista da banda de axé VoaDois, agora é pastora evangélica e resolveu detonar a festa que um dia ela usou para tentar se tornar estrela. Numa entrevista, ela disse que havia lido a seguinte mensagem numa carta: “O diabo lança suas doutrinas por música e suas artes. A arte que não passa pelo altar não serve para mim. Tudo que não é do Espírito Santo não presta”, contou. Querida, você tem todo o direito de não querer mais cantar músicas de Carnaval. Mas associar a festa ao mal ou insinuar que é coisa do diabo... que feio!>