"Até me divirto com os memes", diz Simone sobre 'Então, é Natal'

Simone, que é baiana, nasceu no dia 25 de dezembro. Crédito: Lorena Dini/Divulgação

Então, é Natal, e o que você fez? A frase que abre a versão brasileira da música de John Lennon e Yoko Ono segue até hoje como figurinha carimbada da época natalina, até mesmo para quem não curte tanto a faixa. E como a voz de Simone é quase unanimidade nessa época, o CORREIO foi atrás da história por trás da canção de 1995. A cantora baiana, certamente, a incluirá no show que faz neste sábado (16), como parte da programação de Natal da Prefeitura. Nascida em 25 de dezembro, ela demonstra carinho especial pela música, revela surpresa diante do sucesso e garante se divertir com os memes.

A música é a primeira faixa do CD 25 de Dezembro, que também traz clássicos como Bate o Sino, Noite Feliz e Boas Festas (com a Timbalada). Pode-se dizer que este foi um dos primeiros álbuns brasileiros a dar um tratamento pop ao repertório natalino, inclusive na campanha massiva de marketing, o que na indústria americana já era fato consolidado. No Brasil, o disco de Simone teve mais de um milhão de cópias vendidas, se consagrando como maior sucesso de vendas da carreira dela.

No original, a canção é Happy Christmas (War is Over), escrita, gravada e cantada por Lennon e Yoko, em 1971, como protesto contra a Guerra do Vietnã. O responsável pela adaptação foi o compositor Cláudio Rabello. No ano seguinte ao lançamento no Brasil, Simone fez ainda uma versão em espanhol do disco (25 de Diciembre), transformando Então é Natal em Llegó Navidad - o álbum foi relançado em 2023 nas plataformas digitais.

Além destas duas com a voz de Simone, ouvimos versões em outras vozes em ritmos como rock, pagode e sertanejo, sendo a deste último gravada por Luan Santana. Além de ouvir as versões espalhadas por aí, experimente fazer uma pesquisa na internet sobre a música para ver muitos memes.

As críticas na época do lançamento vieram, principalmente, da reprodução exaustiva da canção nas rádios e até nos shoppings, fruto, segundo especialistas do ramo, do marketing agressivo de Marcos Maynard, executivo da gravadora Polygram, para onde Simone havia migrado. Já os memes seguem firmes, agarrados à resposta do questionamento inicial da canção, ‘então, é Natal, e o que você fez?’: “nada”, “um monte de dívidas”, “engordei”, “fiz o que deu”.

Em entrevista ao CORREIO, Simone falou sobre o que acha da música, do álbum, das críticas e de sua associação com os festejos natalinos, e ainda contou sobre a sua relação com o Natal e o que os fãs podem esperar de sua apresentação deste sábado na Praça Municipal. Confira:

“ENTÃO É NATAL.



E O QUE VOCÊ FEZ?"



MINHA FILHA CONSIDERANDO QUE EU CHEGUEI VIVA ATÉ AQUI...



ACHO QUE FIZ UM MILAGRE! — ????? ?????? (@fertilitymedgr) December 12, 2023

De onde parte a ideia do álbum ‘25 de Dezembro’, já que o gênero natalino ainda não era explorado no Brasil na época?

Eu gostava dos álbuns natalinos produzidos por artistas como Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Elvis Presley, Bob Dylan e tantos outros. Nasci no dia 25 de dezembro e sempre quis fazer um disco de Natal. Era um desejo meu, uma espécie de presente de aniversário. Eu levei essa ideia à Polygram, minha gravadora naquela época, e eles toparam. Eu nem imaginava que um disco assim fosse fazer tanto sucesso, mas ele foi tão bem que ganhou a versão em espanhol, feita para o mercado latino.

'Então é Natal' é uma canção de John Lennon com Yoko Ono adaptada para o português. Como ela chegou até você e por que decidiu gravar?

Sempre amei essa música, que para mim é um hino. A letra é lindíssima.

Para você, qual mensagem ela passa?

É um manifesto pacifista, antes de qualquer outra coisa. O subtítulo em inglês é "War Is Over", tem toda essa mensagem no subtexto, além da própria celebração do Natal e do que ele representa mais profundamente, para além das questões comerciais dessa data. São muitas as comemorações que essa canção propõe.

A música acabou ficando muito conhecida e sua imagem hoje é muito associada ao Natal e à essa canção. O que acha disso?

É o sucesso que escolhe a gente, não o contrário. Ele escolhe os próprios caminhos. Essa música ter feito tanto sucesso foi uma consequência que eu nem previa quando gravei. Adoro esse disco até hoje, como também amo aquele que fiz cantando Martinho da Vila e tantos outros desse mesmo período. E acho a canção de John e Yoko lindíssima. Por isso, não vejo nenhum problema em ter minha imagem associada à ela, mas acho que outros artistas brasileiros deveriam também fazer álbuns natalinos. Existem canções belíssimas sobre esse tema, e tantas outras por fazer. Essa fase do Natal é tão importante em todo o mundo, por que não podemos celebrá-la também aqui, na música popular brasileira?

A música também foi bastante criticada. Por que acredita que isso aconteceu e como lida com isso?

É natural que uma música que tenha alcançado tanto sucesso também tenha seus haters. Não é assim com tudo? Pense que já são quase 30 anos tocando nas casas das pessoas, é um tempo longuíssimo. Para você ter uma ideia, esse álbum foi recordista de venda em CD e em LP no período de lançamento, ganhou várias reedições nesses formatos e agora continua fazendo o maior sucesso nas plataformas digitais. Então, é completamente normal que ele não seja uma unanimidade. No começo, eu estranhava a agressividade com que determinadas pessoas tratavam esse disco e essa música. Fui me acostumando aos poucos, detectando o que havia de preconceito, o que havia de ignorância, mas também compreendendo que ninguém precisa gostar de coisa nenhuma. Eu mesma não gosto de várias coisas que ouço por aí e está tudo bem. Hoje em dia, eu até me divirto com os memes que fazem com essa música. Há alguns engraçadíssimos, ,morro de rir.

Como é o Natal de Simone?

Como nasci no dia de Natal, desde menina aprendi que eu não teria minha própria festa de aniversário como as outras crianças tinham. Eu conversava muito disso com Rita Lee, que nasceu em 31 de dezembro e também não tinha uma festinha só para ela. A parte boa disso é que as festas eram sempre cheias de gente, minha família inteira, todo mundo reunido em torno da ceia. E havia meu bolinho junto disso. A parte ruim é que eu sempre ganhava um presente só e ainda ouvia: "Esse presente é de aniversário e de Natal, tá?" [risos]. Essa parte era terrível!

Simone ganhou em novembro de 2023 o Lifetime Achievement Award do 24º Grammy Latino. Crédito: Divulgação

O que o público pode esperar da sua apresentação deste sábado em Salvador?

O show vai ter como espinha dorsal o repertório de ‘Tô Voltando’, a turnê que eu estreei em abril deste ano e que comemora os meus 50 anos de carreira. Podem esperar muitos sucessos dessas cinco décadas, coisas que muita gente conhece e que gosta de cantar. Mas também estou preparando uma ou outra surpresinha, deixem comigo!

Quais os planos profissionais de Simone daqui em diante, após este marco de 50 anos de carreira?

Acabei de lançar um single com Ney Matogrosso, que era um desejo antigo meu. É uma canção de Chico César, um cara que eu também adoro. Vou seguir na estrada com a turnê ‘Tô Voltando’ e logo mais a gente divulga uma série de novas datas. Também vou fazer alguns festivais, minha nova paixão desde que participei do Coala, em São Paulo, onde me senti conectada com uma plateia diferente da minha, uma gente bem mais jovem do que eu, umas carinhas fofas de quem ainda nem tinha nascido quando a maior parte do meu repertório foi lançada, mas que cantavam tudo. Quero também registrar em disco esse show comemorativo e, logo em seguida, partir para um trabalho novo, de canções inéditas. Já tenho algumas coisas escolhidas, adoro essa fase de seleção de repertório. Vem muita coisa pela frente!

‘Então é Natal’ em números:

Está no Top 1 das mais ouvidas da cantora Simone no Spotify

Tem mais de 4,7 milhões de reproduções no Spotify, enquanto as demais faixas do álbum não chegam a 700 mil

Bahia é o 9º estado que mais buscou a canção no Google nos últimos 30 dias

As buscas no Google pela canção no Brasil cresceram 311% de 14 de novembro a 14 de dezembro em 2023

Indicações de Simone de álbuns de Natal:

Frank Sinatra - Jolly Christmas (1957)

Ella Fitzgerald - Wishes You A Swinging Christmas (1960)

Elvis Presley - The Wonderful World of Christmas (1971)

Bob Dylan - Christmas in the Heart (2009)

Outros discos e canções para ouvir no Natal:

Stevie Wonder - Someday at Christmas (1967)

Whitney Houston - One Wish: The Holiday Album (2003)

Roupa Nova - Natal Todo Dia (2007)

Aretha Franklin - This Christmas, Aretha (2008)

Thiaguinho & Péricles Convidam: Então é Natal (2015)

Everyday Is Christmas - Sia (2017)

