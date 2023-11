Ator da Globo revela relacionamento aberto com namorada

Emiliano é baiano e estreou na televisão na série Clandestinos: O Sonho Começou, de 2010. Nas redes sociais costuma publicar postagens em defesa dos animais e fala sobre veganismo. Também atuou em Avenida Brasil, mas seu trabalho mais conhecido foi no humorístico Vai Que Cola, onde ficou por cinco anos, tendo deixado o elenco em 2020. No programa do Multishow, que também tem nomes como Marcus Majella e Samantha Schmütz, ele deu vida a Maicol, que fazia casal com Jéssica, personagem de Samantha.