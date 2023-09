Ator de Suits e CSI, Billy Miller morre aos 43 anos

O ator Billy Miller, conhecido por ter atuado em séries como Suits e CSI: Nova York, morreu aos 43 anos nesta sexta-feira (15). Billy completaria 44 anos no domingo (17). A causa da morte não foi confirmada.



As informações são do Deadline e do portal do jornalista especializado em novelas Michael Fairman, que confirmou a morte. Segundo um comunicado divulgado pela equipe que gerenciava a carreira do artista, Billy havia sido diagnosticado com bipolaridade.