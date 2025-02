LUTO

Ator de Velozes e Furiosos morre aos 61 anos: ‘Coração partido’

Ele ganhou destaque na década de 1990

O ator Peter Navy Tuiasosopo faleceu aos 61 anos nesta segunda-feira (10), nos Estados Unidos, conforme anunciado por sua família nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada, mas o site TMZ informou que o artista morreu em decorrência de problemas cardíacos na cidade de Phoenix, no Arizona. A família não detalhou se ele estava internado ou em casa no momento do falecimento. >