TEATRO

Ator e diretor Gil Santana festeja 45 anos de carreira

O ator e diretor Gil Santana está comemorando 45 anos de carreira com uma programação especial no Teatro Gamboa. Na sexta (2) e no sábado (3), às 19h, estreia a temporada do espetáculo Sonhos, reunindo no palco Gil Santana e Ney Porto. Com texto e direção de Gil, o enredo explora a história de dois homens que se conhecem no meio do nada, mas compartilham anseios, sonhos e visões.