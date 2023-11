Ator Paulo Hesse morre aos 81 anos em São Paulo

O ator Paulo César Boeta, conhecido como Paulo Hesse, morreu aos 81 anos em São Paulo. Na televisão, ele ficou conhecido pelo papel do delegado Sansão, na novela O Cravo e a Rosa, da TV Globo.



A causa da morte do ator não foi divulgada. O velório e sepultamento do ator acontecerá no Cemitério da Paz, no bairro do Morumbi, Zona Sul de São Paulo, nesta quinta-feira (16), a partir das 9h.



Hesse esteve no elenco de várias novelas da TV Globo, como Paraíso Tropical (2007), Selva de Pedra (1986) e Rabo-de-Saia (1984).