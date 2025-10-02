Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ator revela detalhes de preparação intensa para viver a crucificação de Jesus em 'The Chosen'

Jonathan Roumie perdeu de 9 a 11 quilos

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 09:38

Jonathan Roumie como Jesus na série
Jonathan Roumie como Jesus na série Crédito: Divulgação

Jonathan Roumie, intérprete de Jesus Cristo na série The Chosen, revelou detalhes do processo de preparação para as cenas de crucificação que serão exibidas na sexta temporada da série. Em entrevista à revista Men’s Health, publicada nesta quarta-feira, 1º, o ator contou como adaptou treinos e rotina ao longo de um ano para alcançar o físico necessário para o papel.

Roumie contou que a proposta do treinamento foi "treinar como Jesus", o que resultou em uma perda de aproximadamente 9 a 11 quilos. O plano, elaborado por seu treinador, não incluía foco em musculação tradicional, mas sim atividades que remetem a um estilo de vida mais ativo e funcional. O ator precisou caminhar pelo menos 10 mil passos por dia, além de adotar exercícios básicos, como flexões e barras fixas.

Segundo ele, a escolha se conectava à imagem histórica e artística de Jesus: "um homem magro, com abdômen definido e acostumado a andar longas distâncias".

Série The Chosen

Série The Chosen conta história de Jesus por Divulgação
Série The Chosen conta história de Jesus por Divulgação
Série The Chosen conta história de Jesus por Divulgação
Série The Chosen conta história de Jesus por Divulgação
Série The Chosen conta história de Jesus por Divulgação
Série The Chosen conta história de Jesus por Divulgação
Série The Chosen conta história de Jesus por Divulgação
Série The Chosen conta história de Jesus por Divulgação
Jonathan Roumie como Jesus na série por Divulgação
Série The Chosen conta história de Jesus por Divulgação
Série The Chosen conta história de Jesus por Divulgação
Série The Chosen conta história de Jesus por Divulgação
Série The Chosen conta história de Jesus por Divulgação
Série The Chosen conta história de Jesus por Divulgação
1 de 14
Série The Chosen conta história de Jesus por Divulgação

Desafios da preparação

Com uma agenda marcada por viagens para gravações, o ator destacou que precisou adaptar a rotina de treinos, evitando o uso de máquinas e priorizando exercícios simples. Em suas redes sociais, Roumie afirmou que o processo foi um dos maiores desafios de sua carreira.

"O treinamento para a 6ª temporada de The Chosen foi um dos principais motivos pelos quais esta temporada foi a mais desafiadora em vários níveis. O trabalho necessário para apresentar uma versão da fisicalidade de Jesus que fosse inquestionável em um nível subconsciente, especialmente em relação à sua aparência na crucificação, foi um dos objetivos mais intensos que já estabeleci na minha vida", escreveu.

Roumie ressaltou que a preparação só foi possível graças à orientação especializada que recebeu. Ele classificou como "milagrosa" a consistência e a disciplina exigidas ao longo de um ano de treinos e dieta.

"Entre dieta e treinamento, nada disso teria sido alcançável, considerando minha agenda de viagens, sem essa orientação. A disciplina e o otimismo que precisei manter foram essenciais para o resultado", declarou.

Mais recentes

Imagem - 7 dicas para evitar o mau hálito em cães e gatos

7 dicas para evitar o mau hálito em cães e gatos
Imagem - Veja como cuidar da saúde e do bem-estar dos pets na primavera

Veja como cuidar da saúde e do bem-estar dos pets na primavera
Imagem - 5 lançamentos aguardados do Disney+ em outubro de 2025

5 lançamentos aguardados do Disney+ em outubro de 2025

MAIS LIDAS

Imagem - Novo milionário! Apostador baiano acerta Lotofácil e fatura R$ 1,5 milhão
01

Novo milionário! Apostador baiano acerta Lotofácil e fatura R$ 1,5 milhão

Imagem - Erro de funcionário faz mulher ganhar R$1,6 milhão na loteria
02

Erro de funcionário faz mulher ganhar R$1,6 milhão na loteria

Imagem - Prefeitura oferece salário de R$ 3,6 mil para jornada de 30h por semana; veja vagas
03

Prefeitura oferece salário de R$ 3,6 mil para jornada de 30h por semana; veja vagas

Imagem - Rodoviário de Salvador emociona ao dividir marmita com morador de rua todos os dias
04

Rodoviário de Salvador emociona ao dividir marmita com morador de rua todos os dias