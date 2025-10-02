SÉRIE

Ator revela detalhes de preparação intensa para viver a crucificação de Jesus em 'The Chosen'

Jonathan Roumie perdeu de 9 a 11 quilos

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 09:38

Jonathan Roumie como Jesus na série Crédito: Divulgação

Jonathan Roumie, intérprete de Jesus Cristo na série The Chosen, revelou detalhes do processo de preparação para as cenas de crucificação que serão exibidas na sexta temporada da série. Em entrevista à revista Men’s Health, publicada nesta quarta-feira, 1º, o ator contou como adaptou treinos e rotina ao longo de um ano para alcançar o físico necessário para o papel.

Roumie contou que a proposta do treinamento foi "treinar como Jesus", o que resultou em uma perda de aproximadamente 9 a 11 quilos. O plano, elaborado por seu treinador, não incluía foco em musculação tradicional, mas sim atividades que remetem a um estilo de vida mais ativo e funcional. O ator precisou caminhar pelo menos 10 mil passos por dia, além de adotar exercícios básicos, como flexões e barras fixas.

Segundo ele, a escolha se conectava à imagem histórica e artística de Jesus: "um homem magro, com abdômen definido e acostumado a andar longas distâncias".

Desafios da preparação

Com uma agenda marcada por viagens para gravações, o ator destacou que precisou adaptar a rotina de treinos, evitando o uso de máquinas e priorizando exercícios simples. Em suas redes sociais, Roumie afirmou que o processo foi um dos maiores desafios de sua carreira.

"O treinamento para a 6ª temporada de The Chosen foi um dos principais motivos pelos quais esta temporada foi a mais desafiadora em vários níveis. O trabalho necessário para apresentar uma versão da fisicalidade de Jesus que fosse inquestionável em um nível subconsciente, especialmente em relação à sua aparência na crucificação, foi um dos objetivos mais intensos que já estabeleci na minha vida", escreveu.

Roumie ressaltou que a preparação só foi possível graças à orientação especializada que recebeu. Ele classificou como "milagrosa" a consistência e a disciplina exigidas ao longo de um ano de treinos e dieta.