VITÓRIA DO BRASIL

Atriz brasileira participa de episódio de 'Grey's Anatomy'; veja cena

A atriz brasileira Bianca Comparato realizou uma participação especial no terceiro episódio da 20ª temporada de “Grey’s Anatomy”, que foi ao ar nos Estados Unidos na noite desta quinta-feira (28). Ela interpretou a brasileira Maria Flor, acompanhante de uma paciente atendida no famoso Hospital Memorial Grey Sloan.

"É uma série muito icônica, eu via na minha adolescência, a quantidade de atores que já passou por lá, tem todo um elenco incrível e eu sempre fui muito fã da Sandra Oh", disse ela sobre a atriz que, durante várias temporadas, interpretou a médica Cristina Yang.

Atualmente, a 20ª temporada de “Grey’s Anatomy” está no ar nos Estados Unidos através do canal ABC. No Brasil, as demais temporadas estão disponíveis no Star+. Confira um trecho da participação da atriz brasileira na série: