Atriz Daniela Escobar causa revolta ao dizer que enfermeiras vão a hospitais para 'catar médicos'

Uma fala da atriz Daniela Escobar provocou revolta nas redes sociais. A artista, que mora nos Estados Unidos, disse ao podcast Papagaio Falante que as enfermeiras se arrumam para "catar médicos" nos hospitais. "Unhas compridas vermelhas, batom vermelho, maquiadérrimas [sic], cílios postiços, parecia que a mulher estava saindo da festa trabalhar ou indo para a festa daqui a pouco. Se bota isso numa novela não vão dizer que é ridículo, que não existe, que o diretor de arte é um imbecil? Elas vão lá para catar médico, para casar", diz.

O ator Renato Rabelo, um dos apresentadores do podcast, até tentou contornar, dizendo que as americanas têm costume de acordar maquiadas, ao que Daniela complementa: "Elas acordam 5 da manhã, se maquiam, se produzem, para ir lá para pegar o médico. Elas vão lá para catar médico, achar casamento dentro do hospital", continuou.