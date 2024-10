LUTO

Atriz de A Usurpadora e Maria do Bairro morre aos 56 anos

A notícia foi confirmada pela Associação Nacional de Intérpretes do México (Andi). “A Associação Nacional de Intérpretes comunica o falecimento da nossa parceira Jéssica Jurado. Atriz mexicana lembrada pela personagem Patrícia Bracho na novela A Usurpadora. Aos seus familiares e amigos enviamos as nossas mais sentidas condolências em nome do Conselho de Administração e Comissão de Fiscalização da Andi”, afirmou a nota publicada no Instagram da instituição.