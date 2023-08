Atriz Léa Garcia morre aos 90 anos

A atriz Léa Garcia, famosa por ter sido umas das primeiras atrizes negras do Brasil, morreu aos 90 anos. A informação foi compartilhada pelos familiares nesta terça-feira (15), nas redes sociais.



Segundo informações, a artista estava em Gramado, no Festival de Cinema de Gramado, quando sofreu um infarto agudo do miocárdio. No local, ela iria receber uma homenagem e o Troféu Oscarito, tradicional do evento.



A atriz ganhou notoriedade ao interpretar a personagem Rosa na novela "Escrava Isaura". Léa fez a estreia na televisão ainda no Grande Teatro da TV Tupi, na década de 50. Em 1970, foi para a Globo e interpretou Dalva na novela Assim na Terra como no Céu, a empregada do personagem de Jardel Filho. Em 1972, fez participação do primeiro programa inteiramente em cores no país, um episódio de Caso Especial chamado Meu Primeiro Baile.