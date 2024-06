DESTRUIÇÃO

Atriz Lúcia Veríssimo lamenta incêndio em sua fazenda: 'Metade está queimada'

Lúcia Veríssimo lamentou um incêndio na fazenda em que vive no interior de Minas Gerais em um longo relato publicado no Instagram na madrugada deste domingo, 16. Segundo ela, um grupo de pessoas teria entrado no local para caçar e derrubado restos de cigarro, o que ocasionou o fogo.