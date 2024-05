Atriz trans de 'Renascer' comemora primeiro xixi após redesignação sexual

Nas redes sociais, a artista contou que a gravação aconteceu 12 dias após a cirurgia e a emoção tomou conta. Para ela, viver em um corpo que não a pertencia, foi transformado em alegria ao sentir que estava com o corpo que sempre desejou.

Ela explicou que a cirurgia aconteceu no dia 30 de janeiro de 2024, mas só quatro meses depois resolveu contar aos seguidores como foi e qual a sensação da mudança.

"A emoção do primeiro xixi é algo indescritível. Passando com esse drop para avisar que próximo sábado e domingo tem mais vídeo sobre esse processo lindo e emocionante que vivi. Esse vídeo foi gravado 12 dias depois da cirurgia. Que foi realidade dia 30/01/2023. Com 12 dias, retirei a sonda e fiz meu primeiro xixi".