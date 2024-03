CULTURA

Attooxxa e Afrocidade se apresentam no Movimento Boca de Brasa

Show serão na Barroquinha. Evento terá também feira de empreendedores e palestra com MV Bill

Roberto Midlej

Publicado em 20 de março de 2024 às 06:00

Attooxxa se apresenta no dia 22 Crédito: divulgação

O evento começou em 2013 e havia sido criado para destacar a riqueza criativa das periferias. Cresceu, chegou a um novo formato e agora, em vez de 'Festival', passa a se chamar 'Movimento' Boca de Brasa. Entre esta quinta-feira (21) e sábado (23), vai ocupar diversos espaços do Quarteirão das Artes, como o Teatro Gregório de Mattos, o Espaço Cultural da Barroquinha, e o Café Nilda Spencer. Toda a programação é gratuita.

Além das peças de teatro, shows e exibição de clipes e curtas-metragens, haverá feira com empreendedores e painéis de debates que darão destaque à produção criativa das periferias. Por isso, as apresentações de bandas já consagradas como Attooxxa, Afrocidade e Quabales terão, na abertura, participações de artistas revelados na periferia de Salvador, como Di Cerqueira, Favela Atômica e Célula Hip Hop. Os shows acontecem no Pátio Iyá Nassô, na Barroquinha.

Diversos artistas e empreendedores locais que participarão neste três dias passaram pelas atividades de formação que o projeto Boca de Brasa realizou no ano passado. “Di Cerqueira e Célula Hip Hop, por exemplo, passaram pela escola criativa Boca de Brasa[mantida pela Fundação Gregório de Mattos]. Lá, eles passaram por atividades como gestão de carreira”, observa George Vladimir, diretor artístico do Movimento Boca de Brasa.

Empreendedores que participarão da feira na Ladeira do Couro também se envolveram nas atividades formativas no ano passado. “O papel do Boca de Brasa é potencializar aquilo que esses empreendedores já desenvolvem. Eles passam a entender, por exemplo, como precificar um proiduto ou serviço”, diz Chicco Assis, Diretor de Patrimônio e Equipamentos Culturais da Fundação Gregório de Mattos, órgão ligado à Prefeitura de Salvador, que organiza o Movimento Boca de Brasa.

De todos os participantes desta edição do Movimento Boca de Brasa, 40 participaram da escola criativa promovida pelo projeto Boca de Brasa, que atua em comunidades de baixa renda da cidade. “O Movimento é a grande celebração para mostrar a contribuição dessas pessoas que passaram pela escola criativa, onde tiveram mentorias e receberam um prêmio de dez mil reais para que potencializassem seus trabalhos”, observa Chicco Assis.

Painéis

O rapper MV Bill, ativista fundador da Central Única das Favelas (CUFA), estará no painel O Mundo é um Grande Gueto, que terá ainda o coreógrafo Elivan Nascimento e a empresária Potyra Lavor, da IDW Brasil. Essa mesa abre a programação de quinta-feira, às 9h30.

Outra mesa de destaque, na sexta-feira, às 17h, vai reunir influenciadores digitais locais ligados à periferia da cidade: Thiago Souza, Anderson, do Belezas do Subúrbio, e Aline França, do Boca de Brasa.

Movimento Boca de Brasa. Local: Barroquinha. Quinta (21) a sábado (23). Grátis.

DIA 22

9h30 "O Mundo é um Grande Gueto", com MV Bill (Rapper e Ativista - RJ), Elivan Nascimento (Coreógrafo e Artivista - BA), Potyra Lavor (IDW Brasil - CE)

11h - "Salvador Capital Afro", com Bárbara Menucci (AMBEV), Raquel Miranda (ITAÚ), Vanessa Motta (COMUNICAÇÃO BRASIL), Marcelo Salgado (nAÇÃO)

14h - "Corres da Quebrada", com Graziele Carrascosa (Wakanda - BA), José Eduardo Santos (Acervo da Laje - BA), Renata Reis (Mercado Iaô - BA), Hisan Silva (Dendezeiros - BA)

14h - "Largue o Doce", com Paulo Feitosa (Festival Elos), Guilherme Tavares (Favela Sounds), Inah Ireman (Festival EPA), Ismael Fagundes (Afropunk)

DIA 23

9h - "Barril Dobrado", com Joselito Crispim (Fundador do Grupo Bagunçaço), Kdu dos Anjos (Lá da Favelinha), Márcio Lima (CUFA Bahia), Carlos Cruz (Periferia do Futuro - moda)

10h30 - "Agregue" , com Mário Kertész (ex-prefeito) e Fernando Guerreiro (FGM)

14h - "Quem não se Comunica", com Ronald Pessanha (Rede Globo social - Projeto Negritudes), João Gomes (executivo de televisão), Aldri Anunciação (do programa Conexão Bahia), Val Benvindo (Jornalista)

17h - "Influenciadores Digitais", Thiago Souza, Anderson (Belezas do Subúrbio), Aline França (Boca de Brasa)

Programação Musical

DIA 21

19h - Quabales - Favelê - Vandal - Baile Black Motions

DIA 22

19h - Salutari (CBX), Di Cerqueira (CBX), Célula Hip Hop (Valéria), ÀTTOOXÁ, Luna Monty

DIA 23