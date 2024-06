'FRANCHAELA'

Autora de 'Bridgerton', Julia Quinn defende troca de gênero de personagem na série

Ela pediu confiança e falou em inclusão, em meio a ataques racistas e homofóbicos de parte do público contra elenco e produtores

Da Redação

Publicado em 25 de junho de 2024 às 18:01

Michaela Stirling e Francesca Bridgerton Crédito: Divulgação

Adaptada de livros escritos pela autora Julia Quinn, Bridgerton viu uma mudança significativa em relação ao material original no final da terceira temporada. No capítulo final da terceira temporada, fãs viram a introdução da personagem Michaela Stirling (Masali Baduza) - ela é prima de John Stirling (Victor Alli), o conde com quem Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) se casa. Quem leu o livro sabe que Francesca vai eventualmente se envolver com a personagem, que na obra original é um homem, Michael. O tema rendeu polêmica, além de ataques homofóbicos e racistas ao elenco e produção da série, e agora a escritora Julia Quinn se manifestou.

Em mensagem postada em suas redes sociais, Julia Quinn comentou as mudanças feitas pela Netflix e Shondaland na adaptação e afirmou que foi consultada antes pela showrunner Jess Brownell, dando seu aval para a alteração.

"Muitos fãs de 'Bridgerton' expressaram sua surpresa e, para alguns, sua decepção com a reviravolta no final da 3ª temporada da série - em que Michael Stirling, por quem Francesca eventualmente se apaixona em 'O Conde Enfeitiçado', seria Michaela", começou.

Quinn disse ser a favor de trazer mais representatividade para a sua história e se posicionou a favor da relação entre Francesca e Michaela na série. "Qualquer pessoa que tenha visto uma entrevista comigo nos últimos anos sabe que estou profundamente comprometida em tornar o mundo 'Bridgerton' mais diversificado e inclusivo à medida que as histórias passam do livro para a tela", acrescentou.

A escritora diz que conversou com Brownell para que a essência da história fosse mantida, mesmo com a mudança, e pediu confiança do público.

"Mudar o gênero de um personagem principal é uma grande mudança; então, quando Jess Brownell me abordou pela primeira vez com a ideia de transformar Michael em Michaela para a série, eu precisava de mais informações antes de concordar. Confio na visão de Shondaland para 'Bridgerton', mas queria ter certeza de que poderíamos permanecer fiéis ao espírito do livro e dos personagens. Jess e eu conversamos muito sobre isso. Mais de uma vez. Deixei claro que era extremamente importante para mim que o amor duradouro de Francesca por John fosse mostrado na tela", afirmou.

Julia Quinn diz que fez um pedido para que o primeiro amor de Francesca, com John, fosse bem retratado na série, acrescentando que acredita que isso vai ocorrer, já que John está tendo mais tempo para ser introduzido na adaptação do que no próprio livro.

"Estou confiante agora de que quando Francesca tiver sua temporada em 'Bridgerton', será a história mais emocionante e comovente do seriado, assim como 'O Conde Enfeitiçado' sempre foi o verdadeiro arrancador de lágrimas da série de livros. Honestamente, pode ser ainda mais impactante, já que John está passando muito mais tempo na tela do que nas páginas, e acho que é justo dizer que todos nós nos apaixonamos um pouco por ele", disse.

Jess Brownell já havia comentado a alteração em entrevistas, dizendo que sempre percebeu a história de Francesca como queer. Em entrevista à revista Glamour, ela falou do tema.

“O livro dela fala muito sobre o quão diferente ela se sente, e acho que a intenção de Julia Quinn é apenas que Fran se sinta diferente porque é introvertida. Mas para muitos de nós da comunidade queer, essa sensação de nos sentirmos diferentes faz parte de nossas histórias. Eu senti que havia um terreno fértil tematicamente em seu livro para contar essa história”, disse ela. "Michael Stirling ainda existe no mundo dos livros. Considerando que o público queer não teve a chance de se ver representado de forma importante no programa, que é um programa em muitos outros aspectos tão inclusivo".

Brownell pediu que quem não gostou da mudança lembre que isso vai ser importante para outras pessoas. "Por isso, gostaria apenas de pedir às pessoas que canalizem alguma empatia por esses telespectadores e que compreendam a importância de permitirmos que esses telespectadores se vejam representados", destacou.