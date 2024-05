ENTREVISTA

Luke Newton e Nicola Coughlan revelam segredos da química de Polin em Bridgerton e o que acharam do Brasil

Atores estiveram no Brasil para divulgar a terceira temporada de Bridgerton e foram atração de Baile Funk

Luiza Gonçalves

Publicado em 22 de maio de 2024 às 05:00

Luke Newton e Nicola Coughlan no Baile Funk Bridgerton Crédito: NETFLIX/Marcos Serra Lima

Uma passagem pelo Brasil que daria muito material para Lady Windleston escrever. Desde o último sábado (18), os atores Luke Newton e Nicola Coughlan marcaram presença no Rio para celebrar o lançamento da terceira temporada de Bridgerton. Os intérpretes de Colin Bridgerton e Penelope Featherington fizeram de tudo: passearam por Copacabana, foram no boteco, provaram caipirinha e pão de queijo, e foram os diamantes do Baile Funk Ball Bridgerton. O evento aconteceu na segunda (20), no Theatro Municipal. Apresentados por MC Carol, que fez a rainha do baile, os atores curtiram tanto quanto o fandom presente. Ontem (21), em entrevista coletiva ao CORREIO e outros veículos, revelaram que aquele baile também havia ficado nos seus corações.

Veja a entrevista completa com Luke Newton e Nicola Coughlan:

Nas duas primeiras temporadas, foi possível ver como a independência feminina abordada de diferentes maneiras. Como você acha que isso é desenvolvido em Penelope?

Nicola: Na primeira temporada, ela é muito jovem, é meio romântica e está com a cabeça nos livros. Então, na segunda, o público sabe que ela é Whistledown e acho que há uma certa fama que sobe à sua cabeça. Já na terceira temporada ela está realmente negando quem ela é. No início da temporada, a vemos dizendo "Vou encontrar um marido. Não me importo com o amor". Mas então, você percebe que ela quer tudo: o trabalho e o amor da sua vida.

Como foi construir a química dos seus personagens, especialmente agora que Colin e Penelope finalmente ficaram juntos?

Luke: Foi algo que evoluiu de forma bastante natural, como aconteceu com nossos personagens. Acho que desde o primeiro dia, quando nos conhecemos, havia a ideia de que poderíamos chegar a esse ponto, mas nunca esperávamos que acontecesse tão cedo. Então, definitivamente tivemos momentos de ajustes. Na primeira cena, eles eles têm um momento juntos romântico, achamos engraçado entrar naquele modo. Acho que esse foi provavelmente o primeiro momento em que isso mudou. E então o segundo momento foi o primeiro beijo. Sempre houve uma faísca e conexão entre eles, mas acho que isso foi chegando gradualmente.

Nicola: Foi natural, não parecia forçado, e acho que isso vem de ter um respeito profundo um pelo outro e uma grande amizade.

Gostaria de saber mais sobre a cena do primeiro beijo. Ela mostrou mais vulnerabilidade e conexão, e foi menos romântica de uma maneira “tradicional”.

Nicola: É uma cena muito importante porque é Penelope está pensando que perdeu tudo na vida. Então, ela realmente pensa "esse homem não gosta de mim, ele não está interessado, mas eu só preciso ser beijada uma vez". E então ela sente o desgosto de ter apenas um pouco do que queria e foge. Mas para Colin é o oposto.

Luke: Sim, é engraçado porque ambos saem daquele beijo se sentindo perturbados, mas por razões completamente diferentes. Ela está meio que derrotada e ele está como se isso tivesse virado seu mundo de cabeça para baixo. Acho que o que é realmente interessante na primeira metade da temporada é que a dinâmica muda tanto entre eles. Em temporadas anteriores, Penelope sempre viu Colin como impecável. Chegamos ao final da segunda temporada, e ele diz aquelas palavras horríveis sobre ela. Então, gradualmente, eles vão alternando as situações de poder. O beijo é o momento decisivo de igualdade entre eles. Na verdade, Colin começa a se apaixonar por Penelope e pensar no futuro, e ela meio que deixa isso de lado. É uma contradição real e eu acho lindo.

Nas duas primeiras temporadas tivemos muitas histórias de casais que não se conheciam ou não se gostavam. Mas nesta temporada é diferente porque Colin e Penelope já se conheciam e realmente gostavam um do outro, pelo menos como amigos. O que essa nova dinâmica traz para a série?

Nicola: Eu adoro porque também significa que não precisamos explicar quem eles são, pois o público já os conhece. E também, como atores, ter esse nível de conforto e conhecimento um do outro foi maravilhoso porque tínhamos confiança e há muita vulnerabilidade nesta temporada, não apenas nas cenas românticas, mas também nas cenas de comédia. Tivemos a chance de fazer algumas partes de comédia romântica que adoramos fazer, e você realmente precisa confiar no seu parceiro de cena nisso porque com comédia você corre riscos e se alguém não é um parceiro aberto nisso pode dificultar o que você quer fazer.

Luke: Parece tão apropriado para a história de amor deles que o público também tenha vivido essa jornada. Sinto que tinha que ser assim. Se trocássemos a ordem dos livros e a terceira temporada fosse a primeira, não faria sentido, porque você precisa ver eles evoluírem, crescerem, se encontrarem e desencontrarem e todas as complicações que vêm disso. Acho que isso torna o desfecho ainda melhor.

Poderiam contar um pouco de como foi a experiência de vocês no Brasil?

Luke: É minha primeira vez no Brasil e me disseram antes que o fandom seria muito apaixonado e animado e nós sentimos isso. Fomos recebidos com tanto calor. Eles são tão apaixonados e é tão bom poder receber isso pessoalmente. Com o evento da noite passada, realmente sentimos o calor e foi um momento real, de estarmos todos presentes naquela sala juntos celebrando isso com música linda, todos vestidos a caráter. Foi uma experiência realmente surreal e estou muito feliz por termos tido a oportunidade de passar um tempo com os fãs brasileiros.

Nicola: No verão passado, quando vim para cá para o Tudum, estava mandando mensagens para Luke e dizia "não consigo explicar para você, não consigo explicar como eles são empolgados e calorosos". Então, estou muito feliz por termos vivenciado isso juntos. Sim, e essa recepção foi além do esperado. E, como Luke disse, vê-los pessoalmente e não em uma tela de telefone, e o esforço que eles colocaram, se vestiram a caráter e também são tão engraçados... Me senti como se nós fossemos o One Direction.

Veja o que rolou no Baile Funk de Bridgerton no Rio de Janeiro Crédito: NETFLIX/Nat Odenbrei

Como é interpretar personagens que não são o estereótipo padrão de protagonistas de romances?

Luke: Isso é o que é realmente legal sobre esta série. E acho que o que as pessoas realmente se identificam com Colin e Pen é a capacidade deles de rir em um momento que parece muito intenso e dramático. Mas eles veem o humor nisso porque, para mim, isso é algo que parece muito real. Eu sinto que é algo que eu experienciaria na minha vida. É realmente especial mostrar uma versão diferente de protagonistas românticos este ano. Eles eram os desajustados que ficavam de lado e não eram realmente considerados.

A música é muito importante em Bridgerton e no sábado vocês foram apresentados ao funk. O que acharam do som?

Nicola: Estávamos falando sobre isso antes e eu dizia "ah, eu nunca realmente dancei em uma festa como ontem", e estava fazendo meus piores movimentos de millennial lá. Não pude evitar (risos). Estava adorando. Era tanta alegria na sala e os dançarinos eram tão bons. Eu adorei.