FAMOSOS

Avaliado em R$ 650 mil, cordão de ouro de Mc Poze do Rodo é apreendido em operação policial

Além do acessório, carros de luxo do artista também foram apreendidos

O funkeiro MC Poze do Rodo (25) teve algumas joias apreendidas pela Polícia Civil durante a Operação Rifa Limpa no Rio de Janeiro. Na lista de itens recolhidos está um cordão de ouro que foi avaliado em R$ 650 mil por um perito.

O perito responsável é Nilton Thaumaturgo, integrante do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), compartilhou em suas redes sociais o valor estimado de uma das joias do cantor. Com gráficos e imagens, o especialista exibiu os detalhes da composição do objeto de luxo.