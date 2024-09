POLÍCIA INVESTIGA

Avião de Gusttavo Lima é apreendido em mesma operação que prendeu Deolane

Aeronave está em aeroporto no interior de São Paulo e não pode decolar

Publicado em 4 de setembro de 2024 às 12:58

Um avião do cantor sertanejo Gusttavo Lima foi apreendido na manhã desta quarta-feira (4), pela Polícia Civil de São Paulo, como parte da mesma operação que prendeu a influenciadora Deolane Bezerra.

A aeronave estava em manutenção no aeroporto de Jundiaí, no interior de São Paulo. O local confirmou que policiais fizeram uma vistoria no local. "A aeronave agora encontra-se impedida de operar e decolar, podendo apenas receber manutenção", diz nota da Rede Voa, que administra o aeroporto.

O avião está no nome da empresa do sertanejo, a Balada Eventos e Produções LTDA. A situação dele é considerada "normal" diante da Agência Nacional de Aviação (Anac).

Um carro de luxo também foi apreendido em um condomínio de milionários em Barueri, mas não se sabe a quem pertence o veículo.

O cantor ainda não comentou o caso.

Operação

Deolane foi presa no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na manhã de hoje. As investigações da operação "Integration" foram iniciadas em abril de 2023. A operação investiga uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais

Também foram expedidos outros 18 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão no Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba e Goiania.

Foi decretado o sequestro de bens como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações.