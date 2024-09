LUXO E CONHECIMENTO

Avon relança linha Far Away com evento exclusivo em Salvador

Empresa fará imersão em hotel de luxo da capital baiana

Alô Alô Bahia

Publicado em 3 de setembro de 2024 às 08:50

A Avon escolheu Salvador para receber com exclusividade a ação de relançamento da linha de perfumes Far Away. O evento, que destaca a atualização da perfumaria da marca, com atestado de qualidade internacional, acontece de terça-feira (3) a quinta-feira (5).

vice-presidente de Negócios Brasil, Agenor Leão Crédito: Logo / Divulgação

Durante esses dias, a capital baiana será palco de uma série de atividades e imersões exclusivas, voltadas para convidados de todo o país. O Hotel Fasano e o Restaurante Amado foram os locais escolhidos para sediar as ações.